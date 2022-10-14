Bartın'da kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için ormana akın ettiler! Yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Bartın'da kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için ormana akın ettiler! Yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluştu

14.10.2022 10:12

Bartın'da kestane toplamak isteyen vatandaşlar, ormanlara akın etti. Yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluşurken, kestanenin kilosu da pazarda 50 ila 70 liradan satışa sunuyor.

Bartın'ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki orman da her yıl kestane toplamak isteyenlerin akınına uğruyor. Bu sene de sabah erken saatlerden itibaren ormana gelenler, kestane toplamak için birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların yol kenarına park ettikleri araçlarıyla ise uzun kuyruklar oluştu.

Görüntü Türkiye'den kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için onlarca araç kuyruğa girdi

"5 KİLO TOPLADIK"

Karabük'ten ailesiyle geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, "5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik, daha önce Düzce'ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı, diye kızıyorduk ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk" dedi. Arkadaşlarıyla kestane toplamaya gelen Mesut Karanfil de "Sabahın erken saatlerinde buraya kestane toplamaya geldik. Şu ana kadar 6 kilo kestane topladık. Yiyeceğimiz kadar kestaneyi bulmuş olduk" diye konuştu.

Görüntü Türkiye'den kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için onlarca araç kuyruğa girdi

"ERKENDEN GELDİK"

Ailesiyle kestane toplayan Hüdayet Önder ise "Erkenden geldik, şimdi ormanda nasibimizi arıyoruz. Ormanın her yeri insanlarla dolu. Pazarda kestane biraz pahalı, hem gezmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Şu ana kadar 1-2 kilo kestane topladık" dedi.

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Kaynak: DHA

Zonguldak, Bartın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için ormana akın ettiler! Yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için ormana akın ettiler! Yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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