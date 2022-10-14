KESTANE İÇİN UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika
Üye Girişi

KESTANE İÇİN UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

14.10.2022 12:38

BARTIN'da, kestane toplamak isteyenler ormanlara akın etti.

BARTIN'da, kestane toplamak isteyenler ormanlara akın etti. Köylüler pazarda satmak için, vatandaşlar ise yemek için kestane toplarken, yol kenarına park ettikleri araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Köylüler, kestanenin kilosunu pazarda 50 ile 70 lira arasında satışa sunuyor.

Bartın ve Zonguldak'ta kestane köylülerin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Sabah erken saatlerde ormanlık alanlara gelen köylüler, ağaçlara tırmanarak, önce ağacın dallarını sallayarak ya da bir sopa yardımıyla kestaneleri yere düşürerek topluyor. Köylüler, topladıkları kestanenin kilosunu 50 ile 70 liradan satışa sunuyor. ARAÇLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Bartın'ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki ormanlık alan, her yıl kestane toplamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bu yıl da sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alana gelenler, kestane toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların yol kenarına park ettikleri araçları uzun kuyruklar oluşturdu.

Karabük'ten ailesiyle birlikte geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, '5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik. Daha önce Düzce'ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı diye kızıyorduk. Ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk' dedi. Arkadaşlarıyla birlikte kestane toplamaya gelen Mesut Karafil, 'Sabahın erken saatlerinde buraya kestane toplamaya geldik. Şu ana kadar 6 kilo kestane topladık. Yiyeceğimiz kadar kestaneyi bulmuş olduk' diye konuştu. Ailesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde kestane toplamaya gelen Hüdayet Önder, 'Erkenden geldik, şimdi ormanda nasibimizi arıyoruz. Ormanın her yeri insanlarla dolu. Pazarda kestane biraz pahalı, hem gezmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Şu ana kadar 1-2 kilo kestane topladık' dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Bartın'da kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için ormana akın ettiler! Yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluştu Bartın'da kilosu 70 lira olan ürünü toplamak için ormana akın ettiler! Yol kenarına park edilen araçlarla uzun kuyruklar oluştu Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu Karabük gündem haberi... Karabük'te seyir halinde yanan otomobilde hasar oluştu Belediyeye alınmadığını iddia eden engelli vatandaş çatıya çıktı Belediyeye alınmadığını iddia eden engelli vatandaş çatıya çıktı
Kaynak: DHA

Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESTANE İÇİN UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i yine bekletti! Rus lider elindeki notları hırsla masaya bıraktı
17:37 Muharrem İnce'den Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkında sert yorum: Bu olsa olsa doktorların işi olur
17:21 Türkiye, ülke puan sıralamasında 14. basamağa yükseldi! İşte en çok puan kazandıran takımlar...
17:19 Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne! Eleştiren herkes aynı yorumda bulunuyor
17:01 Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayet ile bitti
16:39 Bakan Varank, vatandaşın sık sık telefon değiştirmesi hakkında konuştu: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
14:35 Kız kardeşi de onun yolundan gidiyor! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik'in son hali...
12:34 Kütahya'da bisikletli bir çocuk ölümden son anda kurtuldu! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 19:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: KESTANE İÇİN UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement