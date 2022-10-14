KESTANE İÇİN UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

BARTIN'da, kestane toplamak isteyenler ormanlara akın etti. Köylüler pazarda satmak için, vatandaşlar ise yemek için kestane toplarken, yol kenarına park ettikleri araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Köylüler, kestanenin kilosunu pazarda 50 ile 70 lira arasında satışa sunuyor.

Bartın ve Zonguldak'ta kestane köylülerin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Sabah erken saatlerde ormanlık alanlara gelen köylüler, ağaçlara tırmanarak, önce ağacın dallarını sallayarak ya da bir sopa yardımıyla kestaneleri yere düşürerek topluyor. Köylüler, topladıkları kestanenin kilosunu 50 ile 70 liradan satışa sunuyor. ARAÇLAR YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Bartın'ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki ormanlık alan, her yıl kestane toplamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bu yıl da sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alana gelenler, kestane toplamak için adeta birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların yol kenarına park ettikleri araçları uzun kuyruklar oluşturdu.

Karabük'ten ailesiyle birlikte geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, '5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik. Daha önce Düzce'ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı diye kızıyorduk. Ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk' dedi. Arkadaşlarıyla birlikte kestane toplamaya gelen Mesut Karafil, 'Sabahın erken saatlerinde buraya kestane toplamaya geldik. Şu ana kadar 6 kilo kestane topladık. Yiyeceğimiz kadar kestaneyi bulmuş olduk' diye konuştu. Ailesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde kestane toplamaya gelen Hüdayet Önder, 'Erkenden geldik, şimdi ormanda nasibimizi arıyoruz. Ormanın her yeri insanlarla dolu. Pazarda kestane biraz pahalı, hem gezmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Şu ana kadar 1-2 kilo kestane topladık' dedi. (DHA)