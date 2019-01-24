Son Dakika Haberleri: Kestane Kebap, Kırımız Eti Solladı

Kestane Kebap, Kırımız Eti Solladı

45 dakika önce

Kestane kebap, kırımız eti solladıGİRESUN - Kış aylarının vazgeçilmezi kestane kebabın fiyatı, kırmızı eti geride bırakarak kilosu 60 liraya çıktı.

Kestane kebap, kırımız eti solladı

GİRESUN - Kış aylarının vazgeçilmezi kestane kebabın fiyatı, kırmızı eti geride bırakarak kilosu 60 liraya çıktı. Sokaklarda ve caddelerde seyyar satıcılar tarafından gram işi satılan pişmiş kestanenin kilosu 60 lirayı buldu.
En düşüğü 150 gram olarak 10 liradan satılan kestane bu kış lezzetinden çok fiyatı ile konuşuluyor.
Kestane satıcısı Reşat Kara, fiyatlara rağmen işlerinin iyi olduğunu belirterek, " Satışımız geçen senelere göre biraz düşük ama yine de Allah bereket versin. Fiyatlar biraz yükseldi kestane her geçen yıl azaldığı için. Bundan dolayı bizde yüksek fiyata alıyoruz fiyatlarımız biraz yüksek. 150 gram 10 lira, 300 gramı 20 lira şeklinde satıyoruz" dedi.
Fiyatların vatandaşlara yüksek geldiğini kaydeden Kara, "Herkes alamıyor ama Allah bereket versin satıyoruz yine de. Ortalama satışımızda belli değil, bazen 3 kilo bazen 5 kilo civarında satıyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti

Tuzlanan Palamudun Kavanozu 100 Liradan Satılıyor Zabıta Ekipleri, Kendilerine Karşı Koyan Seyyar Satıcıya Meydan Dayağı Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:11:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestane Kebap, Kırımız Eti Solladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]