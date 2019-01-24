Kestane Kebap, Kırımız Eti Solladı
45 dakika önce
Kestane kebap, kırımız eti solladıGİRESUN - Kış aylarının vazgeçilmezi kestane kebabın fiyatı, kırmızı eti geride bırakarak kilosu 60 liraya çıktı.
Kestane kebap, kırımız eti solladı
GİRESUN - Kış aylarının vazgeçilmezi kestane kebabın fiyatı, kırmızı eti geride bırakarak kilosu 60 liraya çıktı. Sokaklarda ve caddelerde seyyar satıcılar tarafından gram işi satılan pişmiş kestanenin kilosu 60 lirayı buldu.
En düşüğü 150 gram olarak 10 liradan satılan kestane bu kış lezzetinden çok fiyatı ile konuşuluyor.
Kestane satıcısı Reşat Kara, fiyatlara rağmen işlerinin iyi olduğunu belirterek, " Satışımız geçen senelere göre biraz düşük ama yine de Allah bereket versin. Fiyatlar biraz yükseldi kestane her geçen yıl azaldığı için. Bundan dolayı bizde yüksek fiyata alıyoruz fiyatlarımız biraz yüksek. 150 gram 10 lira, 300 gramı 20 lira şeklinde satıyoruz" dedi.
Fiyatların vatandaşlara yüksek geldiğini kaydeden Kara, "Herkes alamıyor ama Allah bereket versin satıyoruz yine de. Ortalama satışımızda belli değil, bazen 3 kilo bazen 5 kilo civarında satıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
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