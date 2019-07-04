Kestane şekerini 5 kıta 33 ülkeye ulaştırdı

Bursa'da Kardelen, Cardelion ve Yaylacık Markalarıyla üretim yapan İlka Şekerleme, kestane şekerini sınırlarının dışına taşıdı.

Bursa'da Kardelen, Cardelion ve Yaylacık Markalarıyla üretim yapan İlka Şekerleme, kestane şekerini sınırlarının dışına taşıdı. İlka şekerleme bir yandan Türkiye pazarında büyürken, diğer yandan da 5 kıtada 33 farklı ülkeye kestane şekeri ihraç ediyor.



Bursa'ya özgü lezzetlerden biri olan Kestane Şekeri, İlka Şekerleme'nin 3 farklı markayla, 50 dolayında farklı ürünü pazara sunmasıyla dünyanın birçok ülkesinde sevilmeye başladı. Yazılı bir açıklama yapan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün; Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana kestane şekerinin eşsiz lezzetini tattırdıklarını söyledi. 5 kıtada çok sayıda ülkeye ihraç ettikleri kestane şekerini, Türkiye içinde de şubeler aracılığı ile tüketime sunduklarını kaydeden Akgün, çeşitli tür, ebat ve miktarlardaki ürünlerinin, farklı hedef kitleleri olduğuna değindi.



Üretime 1995 yılında Kardelen markasıyla başladıklarını ve iç pazarda bayilik ağını bu markayla kurduklarını vurgulayan Mümin Akgün, Bursa'dan başlayarak çevreye illere açıldıklarını söyledi. Akgün, "Markamıza uygun mağaza konseptleri geliştirdik. Dayanıklı ürünleri piyasaya sunduk ve ambalajlarımızı da güzelleştirdik. Böylece Kardelen Markamız iç pazarda büyük ilgi gördü" dedi. Mümin Akgün, yurt dışı pazarda Kardelen'in telaffuzunda yaşanan zorluklar üzerine, Cardelion markası ile ihracata başladıklarını ve bu markayı dünyanın birçok ülkesinde tescil ettirdiklerini de vurguladı. İç pazarda ise ekonomik ürün talepleri gelmeye başladığını aktaran Mümin Akgün, "Bunun üzerine Yaylacık diye ikinci bir markayla daha ekonomik ürünleri iç pazara sunmaya başladık" dedi. Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına da dikkat çeken Deniz Utku Özdemir, Türkiye'deki 24, Suudi Arabistan'da 4 şubelerinin yanı sıra Türkiye ve dünyada çok sayıda mağazada ürettikleri kestane şekerini satışa sunduklarını söyledi.



"FSSC 22000 belgesini aldık"



Mümin Akgün, İlka Şekerleme olarak önceliklerini kaliteli üretim yapmaya verdiklerini de belirterek, 2007 yılında sektörde ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alan ilk firma olduklarını hatırlattı. Kaliteli üretim için taviz vermediklerinin altını çizen Mümin Akgün, "Kısa süre önce de, TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi alıp sektörümüzde bir ilke daha attık" dedi.



"En güzel hediye kestane şekeridir"



Mümin Akgün, Bursa'daki kamu kurumları, belediyeler, iş dünyası kuruluşları ve sanayicilerden Bursa'ya özgü bir ürün olan kestane şekerine sahip çıkmalarını ve tanıtımına, destek vermelerini de istedi. Akgün, "Kentimizde çok sayıda kestane şekeri üreticisi var. Kurumlarımızdan beklentimiz konuklarına kestane şekerini ikram etmesi ve hediye olarak götürmesidir. Böylece kentimizin ekonomisine ve tanıtımına katkı yapmış olurlar" dedi. Kardelen markalı ürünlerinde, Bursa temalı 3 farklı ambalaj geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Mümin Akgün, "Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını ambalajlarımıza işledik. Böylece bizde kentimizin tanıtımına katkı yapıyoruz" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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