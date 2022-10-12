KESTANE TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞTÜ, AYAĞI KIRILINCA ORMANDA MAHSUR KALDI - Son Dakika
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KESTANE TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞTÜ, AYAĞI KIRILINCA ORMANDA MAHSUR KALDI

12.10.2022 14:30

BURSA'da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Selamettin Açar'ın (41) bacağı kırıldı.

BURSA'da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Selamettin Açar'ın (41) bacağı kırıldı. Ormanda mahsur kalan Açar, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Selamettin Açar, arkadaşıyla kestane toplamak için Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler mevkisindeki ormana gitti. Ağaca çıkan Açar, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Açar'ın arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralıya ulaşamayan sağlık ekibi de AFAD'a haber verdi. Bölgeye giden AFAD ve UMKE ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Açar'a ulaştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Açar'ın bacağında kırıklar olduğu tespit edildi. Sedyeyle ormandan çıkarılan Açar, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Açar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Uludağ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESTANE TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞTÜ, AYAĞI KIRILINCA ORMANDA MAHSUR KALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KESTANE TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞTÜ, AYAĞI KIRILINCA ORMANDA MAHSUR KALDI - Son Dakika
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