Kestane toplamak için dağa çıktı, dereye düştü - Son Dakika

Kestane toplamak için dağa çıktı, dereye düştü

Kestane toplamak için dağa çıktı, dereye düştü Bursa'da kestane toplamak için dağlık alana çıkan kişi dereye düştü.

Kestane toplamak için dağa çıktı, dereye düştü

BURSA - Bursa'da kestane toplamak için dağlık alana çıkan kişi dereye düştü. Dereyen düşen Nihat Aydın arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Edilinen bilgiye göre, kırsal kesime bağlı Balaban Mahallesi'nde, kestane toplamak için dağa çıkan iki arkadaştan Nahit Aydın (53), dengesini kaybedip Balaban Deresine düştü.

Düşmenin etkisiyle başından ve bacağından yaralandı. Aydın yaralanmanın etkisiyle derede mahsur kaldı. Arkadaşı ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD, UMKE ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Aydın'ı sedye ile bölgeden yarım saatlik çalışma sonucu çıkarmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aydın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kestane toplamak için dağa çıktı, dereye düştü

Arama Kurtarma, Nihat Aydın, Aydın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kestane toplamak için dağa çıktı, dereye düştü - Son Dakika

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