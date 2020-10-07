Kestane toplamak için gittiği ormanda kayboldu - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan Rahmi Gegekoğlu için arama çalışması başlatıldı.

Çaycuma'ya bağlı Hacıosmanlar köyünde yaşayan Rahmi Gegekoğlu, dün kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Bir daha haber alınamayan Gegekoğlu için jandarmaya haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda Gegekoğlu'nun bulunması amacıyla çalışma başlattı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, dün akşam gelen ihbarla Rahmi Gegekoğlu için arama çalışması başlattıklarını söyledi.