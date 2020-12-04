Kestane toplamaya giden kadından 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kestane toplamaya giden kadından 3 gündür haber alınamıyor

04.12.2020 21:10
Kestane toplamaya giden kadından 3 gündür haber alınamıyor, System.String[]

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 3 gün önce dağlık bölgeye kestane toplamaya giden Fatma Çeri'den (66), haber alınamıyor.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 3 gün önce dağlık bölgeye kestane toplamaya giden Fatma Çeri'den (66), haber alınamıyor. 3 çocuk annesi Çeri, jandarma, AKUT ve bölge halkının katılımıyla, iz takip köpeği ve drone kullanılarak aranıyor.

Simav'ın Demirciköy beldesinde yaşayan Fatma Çeri, 1 Aralık günü saat 11.00 sıralarında, dağlık alana kestane toplamaya gitti. Uzun süre dönmemesi üzerine merak eden yakınları kendisine ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine 3 çocuk annesi Çeri için ertesi gün saat 10.00 sıralarında jandarma, belde halkı ve AKUT ekiplerinin katılımıyla oluşturulan 100 kişilik ekip tarafında arama kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpekleri ve insansız hava aracı drone'un da kullanıldığı aramalara saat 18.00 sıralarında havanın kararmasıyla son verildi.Dün sabah yine aynı saatte başlanan arama kurtarma çalışmalarından bugüne kadar bir sonuç alınamadı. Demirciköy ve Beyceköy dağlık alanlarından sonra, yarın Çavdır Mahallesi üzerindeki dağlık bölgede, arama çalışmalarına devam edileceği bildirildi. Çeri'nin kaybolduğu gün en son Simav'ın Hisarardı Mahallesi'nde maskesiz olarak görüldüğü öğrenildi.


Kestane toplamaya giden kadından 3 gündür haber alınamıyor
Kestane toplamaya giden kadından 3 gündür haber alınamıyor

Demirciköy, Jandarma, Çocuk, Simav, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kestane toplamaya giden kadından 3 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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