Son Dakika Haberleri: Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı
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Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı

1 saat önce

Zonguldak'ta ormanlık alanda arı sokması nedeniyle fenalaşan kadın, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kestane toplamaya gitti, yaban arısı saldırısına uğradı, System.String[]

Zonguldak'ta ormanlık alanda arı sokması nedeniyle fenalaşan kadın, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesi Aktaş Mahallesi'nde Emine Y. (50) yakınlarıyla kestane toplamak için gittiği ormanlık alanda yaban arısı tarafından sokuldu. Durumu fark eden Emine Y., yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Emine Y.'ye ulaşmakta zorluk çekince durumu itfaiyeden yardım istendi.


İtfaiye ekipleri, yamaçlık alanda yarım saat süren çalışmanın ardından Emine Y.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:51 Kaynak: İHA
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