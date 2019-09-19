Kestane toplamaya gittiği ormanda kalp krizinden öldü
34 dakika önce
BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda kestane toplayan Mustafa Seyhan(70), kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:39 Kaynak: DHA
BARTIN'ın Ulus
ilçesinde, ormanlık alanda kestane toplayan Mustafa Seyhan(70), kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.
Yenikışla Köyü'nde yaşayan Mustafa Seyhan dün öğle saatlerinde 'ormana kestane toplamaya gittiğini' söyleyerek, evden çıktı. Ancak akşam eve dönmedi. Merak edip, ormanlık alana giden yakınları sonuç alamayınca jandarma ve köylülerden yardım istedi. Gece yarısına kadar süren aramalar sırasında Mustafa Seyhan'ın cansız bedeni bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü tespit edilen Seyhan'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
- Bartın
Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi