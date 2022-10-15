Kestane toplarken ayı saldırısına uğraşan şahıs yaralandı - Son Dakika
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Kestane toplarken ayı saldırısına uğraşan şahıs yaralandı

15.10.2022 23:32
Kestane toplarken ayı saldırısına uğraşan şahıs yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde kestane toplarken ayı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde kestane toplarken ayı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan şahıs ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Olay, Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rahmi E. (46) isimli vatandaş Kırık köyünde kırsal alanda kestane toplarken bir anda karşısına ayı çıktı. Ayının saldırısına uğrayan Rahmi E.'yi görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla yaralı şahıs Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan ve vücudunda karıklar olan Rahmi E. ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestane toplarken ayı saldırısına uğraşan şahıs yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestane toplarken ayı saldırısına uğraşan şahıs yaralandı - Son Dakika
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