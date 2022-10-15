Olay, Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Rahmi E. (46) isimli vatandaş Kırık köyünde kırsal alanda kestane toplarken bir anda karşısına ayı çıktı. Ayının saldırısına uğrayan Rahmi E.'yi görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ambulansla yaralı şahıs Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan ve vücudunda karıklar olan Rahmi E. ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kestane toplarken ayı saldırısına uğraşan şahıs yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.