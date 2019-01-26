Son Dakika Haberleri: Kestane Üreticilerine Eğitim Verildi

Kestane Üreticilerine Eğitim Verildi

31 dakika önce

Türkiye'de en fazla kestane üretimi ve ağaç sayısına sahip Aydın'daki üreticilere eğitim verildi.

Kestane Üreticilerine Eğitim Verildi, System.String[]
Türkiye'de en fazla kestane üretimi ve ağaç sayısına sahip Aydın'daki üreticilere eğitim verildi.

Türkiye'deki kestane üretiminin yüzde 39'unu karşılayan Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sultanhisar Malgaç Emir ve Malgaç Mustafa Mahallelerindeki üreticilerine eğitim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kestane ilimizin belli bölgelerinde en önemli ürün olup pek çok çiftçinin ana geçim kaynağını oluşturmaktadır. Sultanhisar ilçemizde kestane üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerlerden biridir. 'Kestane Hastalık ve Zararlıları' konusunda Sultanhisar Malgaç Emir ve Malgaç Mustafa Mahallesi'nde eğitim yapıldı. Üreticilere yönelik yapılan eğitimde, kestane alanlarında görülen hastalık ve zararlıların tanınması ve bu hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri hakkında sunum yapılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde Kestane hastalık ve zararlılarından ilimizde mevcut olanlar ile ilimizde bulunmayan ancak tehdit oluşturanlar hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. İlimizde bulunmayan hastalık ve zararlıların tanınması, yapılacak gözlemler ve görülmesi durumunda yapılması gerekenler konularında bilgi verildi" denildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

Sultanhisar, Türkiye, Aydın, Güncel
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