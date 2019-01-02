Son Dakika Haberleri: Kestaneci Mahallesi Camii'nin Temeli Atıldı

Kestaneci Mahallesi Camii'nin Temeli Atıldı

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi'nde yapılacak camii için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kestaneci Mahallesi Camii'nin Temeli Atıldı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kestaneci Mahallesi'nde yapılacak camii için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli Kestaneci Mahallesi'nde Mahalle Camii yapımı için temel atma töreni düzenlendi. Kestaneci Mahallesi Camii için düzenlenen törende Camii yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal konuşmaların şu ifadelere yer verdi, "Kestaneci Mahallesi Camii temel atma törenindeyiz. Bugün temelini attığımız caminin inşasının hayırseverlerimiz ve halkımızın gönül zenginliği ile kısa sürede tamamlanacağına olan inancımla, caminin planlanmasından hizmete açılmasına kadar geçecek sürede emeği olan, emeği geçecek herkese teşekkür ediyorum"

Kestaneci Mahallesi Camii'nin temel atma törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı İbrahim Sezer, CHP Kdz. Ereğli Belediye Başkan Aday Adayı Erol Çivici ve mahalle sakinleri katıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

Zonguldak, Kestaneci mahallesi, Güncel
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