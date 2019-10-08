Son Dakika Haberleri: Kestanede hasat sezonu yaklaştı, sırık pazarı canlandı
Son Dakika Güncel Kestanede hasat sezonu yaklaştı, sırık pazarı canlandı

Kestanede hasat sezonu yaklaştı, sırık pazarı canlandı

1 saat önce

Türkiye'de en fazla kestanenin üretildiği Aydın'da kestane hasat sezonu öncesi köylerde sırık pazarları kurulmaya başladı.

Kestanede hasat sezonu yaklaştı, sırık pazarı canlandı, System.String[]

Türkiye'de en fazla kestanenin üretildiği Aydın'da kestane hasat sezonu öncesi köylerde sırık pazarları kurulmaya başladı. Tanesi 50 TL ile 150 TL arasında değişen sırıklar kestane üreticileri tarafından yoğun ilgi görüyor.


Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Sarıcam Mahallesi'nde kurulan sırık pazarı kestane hasat sezonu öncesi yoğun ilgi gördü. Bu yıl kestanede rekolte ve kalitenin çok iyi olduğunu belirten Sarıcam Muhtarı Rıfat Göktaş, "Ürünler iyi inşallah fiyatlar da iyi olur. İncir üretiminde köylü perişan oldu. Kestane de aynı duruma düşürse bölge çiftçisi perişan olur. Bu nedenle beklentimiz yüksek. Geçen yıl sezonda kestanenin toptan kilogram fiyatı 19 TL ile başladı. Daha sonra 12 TL'ye kadar düştü. Bu yıl fiyat 15 TL'nin altında olursa üretici zora düşer" diye konuştu.


Kestane hasadında kestane çırpma işinin tamamen sırıklarla yapıldığını ve kestane çırpmak için henüz makine üretilmediğini belirten sırık üreticisi Nurettin Küçükten ise, bu işin bir sektör haline geldiğini yıllardır sırık ürettiklerini söyledi. Zeytin hasadında makineli çırpma işine geçildikten sonra sırık üretimini kestane hasadına göre yaptıklarını belirten Nurettin Küçükten, fiyatların sırığın uzunluğuna göre 50 TL ile 150 TL arasında değiştiğini sırık uzunluklarının ise 3 metre ile 8 metre arasında değiştiğini söyledi. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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