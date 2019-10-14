Son Dakika Haberleri: Kestanede rekolte beklentisi yüksek
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Kestanede rekolte beklentisi yüksek

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde başlayan kestane hasadında üreticilerin beklentisi yüksek.

Kestanede rekolte beklentisi yüksek, System.String[]

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde başlayan kestane hasadında üreticilerin beklentisi yüksek.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim şartlarının uygun seyretmesi dolayısıyla kestane rekoltesinde geçen yıla oranla bu yıl bir artış görüldüğünü söyledi.

Bu sezon kestane üreticisinin de ürün kalitesi ve verimden memnun olduğunu ifade eden Koca, "Geçen yıl ilçemizde 300 ton civarında kestane hasadı yapılmıştı Bu yıl ise rekoltenin 350-400 tonu bulacağını umuyoruz. Bu sezon kestanenin iriliği ve kalitesinin yanı sıra rekoltenin artmasını da hava şartlarına bağlıyoruz. Bu kapsamda havaların istenildiği gibi gitmesiyle birlikte kestane çiçeği açtığında, arılar çiçek üzerinde çalışma fırsatı buluyor ve kestane daha yoğun oluyor. Bu yıl mevsim şartları istenilen oranda gidince kestane azda olsa bollaştı ve daha kaliteli bir ürün elde ettik." dedi.

Hasadın başlamasıyla birlikte kestanenin kalite ve büyüklüğüne göre pazardaki fiyatının ise kilogram başına 10 lira ile 25 lira arasında değiştiğini belirten Koca, kestane hasadının zorluğundan da söz etti.

Koca, "Ağaçlara tırmanarak sırıklarla kestaneleri yere dökmek, daha sonra kestaneyi yerden toplayıp dikenli kabuklarından ayırmak zor bir iş. Yani kestane tezgahlara kolay gelmiyor, fiyatıda normal." diye konuştu.

Erfelek, Türkiye, Sinop, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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