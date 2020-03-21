Kestel Aksu Mahallesi tarihi değerleriyle turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin turizmden daha fazla pay alması amacıyla kentte bulunan 124 yıllık tarihi çeşmeyi restore etti, 400 yıllık çınar ağacının bakımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kestel ilçesi Aksu Mahallesi'nde tarihi öne çıkaracak projeler gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid zamanında 1896'da dönemin Bursa Valisi Münir Paşa tarafından yaptırılan çeşme aslına uygun olarak restore edildi. Çeşmenin hemen arkasında bulunan ve 1590 yılına tarihlenen çınar ağacının bakımları yapıldı, çeşme duvarı yeniden düzenlendi.

Tarihi köyün içindeki yollar 6 bin metrekarelik doğal granit taş döşemesi yapılarak otantik hale getirildi. Mahalle meydanında bulunan ve 1930'lu yıllarda okul olarak kullanıldığı bilinen tescilli yapı ise restore edilerek köy konağına dönüştürüldü.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri ile önemli bir çekim merkezi olduğunu vurguladı.

Bursa'nın her köşesinde tarihi bir güzellik olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Kestel ilçemize bağlı Aksu Mahallemiz de bu manada tarihsel derinliği olan bir noktamız. Meydan düzenleme, çeşme, konak, müze restorasyonu gibi çalışmaların yanında meydanda kamulaştırılacak binayı da ortadan kaldırdığımızda Aksu'ya çok güzel bir meydan ve çok güzel bir aks kazandırmış olacağız. Burada meydanı kaplayan çok güzel bir de kemer. İnşallah o da daha fazla ortaya çıkarılmış olacak. İnanıyorum ki burası hem hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz için önemli bir uğrak yer olacak."