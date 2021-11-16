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Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi

16.11.2021 08:49
Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile kardeş belediye olan Kestel Belediyesinin Başkanı Yener Acar, ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette gençlerle tecrübe paylaşımı yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi ile kardeş belediye olan Kestel Belediyesinin Başkanı Yener Acar, ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette gençlerle tecrübe paylaşımı yaptı.

Acar, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Acar, Pazaryeri'nin İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Gençlik Merkezi Has Odası'nda gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlere seslenen Acar, "Özellik çıktığınız noktayı asla unutmayın. Hangi kültürden hangi inançtan geldiğinizi iyi bilmelisiniz. Hedeflerinizi doğru ve prensipli koymalısınız. Biliyorsunuz ki çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Omuzlarımızdaki yük çok ağır. O yüzden kendinizi çok iyi yetiştirip önce ailenize sonra ülkenize en iyi şekilde hizmet etmelisiniz. Bu ülke siz gençlerin omuzlarında çok daha yükselecektir. Dediğim gibi önce kendinize bir hedef koymalısınız. O zaman başarı kaçınılmaz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tekin ve Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz, Acar'a gençlerle yaptığı sohbet için teşekkürlerini iletti.

Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi
Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi
Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi

Togo Cumhuriyeti, Zekiye Tekin, Yener Acar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kestel Belediye Başkanı Acar, Pazaryeri'nde gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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