KESTEL BELEDİYE BAŞKANI ÖNDER TANIR EKMEĞE ZAM İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ VAR - Son Dakika

BURSA'nın Kestel ilçesinde belediyenin modern üretim tesisinde hazırlanan 400 gramlık ekmekler, 2,5 yıldır 1 TL'den satılıyor. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sofralara ulaştırma özelliğini koruyacaklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Vatandaşlarımızın bu fiyat politikamız hakkında düşünceleri genel manada çok güzel. Ancak bazı vatandaşlarımız rağbetin azaltılması için ekmeğe zam yapmamızı istiyor. Enteresandır ki ekmeğe zam isteyen vatandaşlarımız var dedi.

Kestel Belediyesi bünyesindeki üretim tesisinde hazırlanan 400 gramlık ekmekler, 2,5 yıldır 1 TL'den satılıyor. Günlük 5 bin ekmek üretiminin yapıldığı tesiste, 9 çeşit ekmek vatandaşlara sunuluyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, artan ham madde fiyatlarına rağmen zamsız ve aynı gramajda satılmaya devam edileceğini belirterek, Geçtiğimiz seçim döneminde ekmek fiyatlarını düşüreceğimizi hemşehrilerimize duyurmuştuk. Göreve geldik, gerekli alt yapı çalışmalarımızı yaptık ve 400 gram ekmeği 1 TL'ye düşürme kararı aldık. Gramajından, kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermedik. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Biz, Kestel Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sofrasına, bütçesine katkı sunmak için her zaman en düşük fiyat garantisi veriyoruz. Hedefimiz, dönem sonuna kadar 400 gram ekmeği 1 liradan hemşehrilerimiz ile buluşturarak, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sofralara ulaştırma özelliğini korumak açıklamasında bulundu

'EKMEĞE ZAM YAPMAMIZI İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ VAR'

Günlük 5 bin ekmek üretimi yapıldığını söyleyen Tanır, fırıncı esnafını korumak için bu sayıyı arttırmayacaklarını ifade etti. Bazı vatandaşların ekmek fiyatlarının arttırılması yönünde talepleri olduğunu vurgulayan Tanır, Günlük 5 bin ekmek üretimi yapıyoruz, bu ekmeklerimiz 5 farklı satış noktasında satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız ekmek sayısının arttırılmasını, yetmediğini söylüyor. Ancak ilçemizde fırıncı esnaflarımız var. Bizler, bu fırıncı esnaflarımızı da korumak, kollamak zorundayız. Günlük üretim sayımızı arttırdığımızda fırıncı esnafımız mağdur olacak. Bu yola çıktığımızda, onlarla istişare edip sayıyı düşük ve sabit tutacağımızın sözünü vermiştik. Hemşehrilerimizden özür diliyoruz, yoğunluktan dolayı zaman zaman kuyruklar yaşanıyor. Vatandaşlarımızın bu fiyat politikamız hakkında düşünceleri genel manada çok güzel. Ancak bazı vatandaşlarımız rağbetin azaltılması için ekmeğe zam yapmamızı istiyor. Enteresandır ki ekmeğe zam isteyen vatandaşlarımız var diye konuştu.