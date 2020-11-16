Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı - Son Dakika

Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı

16.11.2020 10:54
Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı, System.String[]

Kestel Belediyesi, 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kayacık Güneş Enerji Santrali'nde, ilçedeki teknik liselerde elektrik-elektronik bölümü okuyan öğrencileri ağırladı.

Kestel Belediyesi, 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Kayacık Güneş Enerji Santrali'nde, ilçedeki teknik liselerde elektrik-elektronik bölümü okuyan öğrencileri ağırladı.

Kestel Belediyesi, Kayacık Mahallesi'nde 5.5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği ve yılda 1 milyon 500 Bin lira gelir elde etmeyi hedeflediği güneş enerji santralinin kapılarını, ilçedeki liselere açarak, elektrik-elektronik bölümünde eğitim gören öğrencileri belirli aralıklarla teknik eğitim gezintisine çıkartıyor. Teknik eğitime katılan ilk okul Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri ile öğretmenleri oldu. Öğrencilere, yenilenebilir enerjinin önemi, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği ve elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi. Öğrenciler, ziyaretin ardından memnuniyetlerini dile getirirken, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin öğrenciler adına faydalı olduğunu belirten Bursa Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretmeni Mehmet Okşaş, "Kestel Belediyemiz tarafından düzenlenen teknik gezi, öğrencilerimiz için çok faydalı ve verimli oldu. Öğrencilerimiz eğitim gördükleri bölümleri gereği, güneş enerji santralini merak ediyordu. Bu gezi sayesinde teorik olarak öğrendikleri bilgileri, görerek, dokunarak öğrenme fırsatı yakaladılar. Bir şeyi yerinde görmek, her zaman daha faydalı olur. Bu etkinlik adına başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Ziyarete ilişkin konuşan Belediye Başkanı Önder Tanır, "5.5 milyon liralık yatırımla tamamladığımız doğa dostu ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Kayacık Güneş Enerji Santrali'nin kapılarını, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize açtık. Elektrik-elektronik bölümünde eğitim gören öğrencilerimizi burada ağırlayarak, pandemi kurallarına uygun şekilde teknik bir geziye çıkartıyoruz. Burada mühendislerimiz ve uzmanlarımız tarafından güneşten, elektriği nasıl elde ettiğimiz detaylı bir şekilde anlatılıyor. Bu sayede öğrencilerimiz hem gördü, hem öğrendi, hem de keyifli anlar yaşadı. Biz Kestel Belediyesi olarak her zaman eğitimin, bilimin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğimiz tüm teknik liselerdeki öğrencilerimizi burada misafir edene kadar devam edecek. Kayacık Güneş Enerji Santrali gibi, gelecek nesillere iddialı ve faydalı projeler bırakmak bizim yegane borcumuzdur" diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı
Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı

Kestel Belediyesi, Kayacık, Kestel, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor Mahkeme, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari ibrasızlığını ortadan kaldırdı Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Dağlık Karabağ'dan dumanlar yükseliyor! Kenti boşaltmak için ek süre isteyen Ermeniler, yakıp yıkmaya devam ediyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı
Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı         
11:03
PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam         
10:52
Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu         
10:31
Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır         
10:24
Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı Slovenya ağlarını sarsan Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı         
10:05
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareyi bekliyormuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareyi bekliyormuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi         
09:14
Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti Sapık doktor hipnotize ederek dilini kulağına soktuğu kadın öğrencisini taciz etti         
09:05
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 11:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kestel Belediyesi, güneş enerji santralinin kapılarını öğrencilere açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei