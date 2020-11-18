Kestel Belediyesi kalitesini tescilledi - Son Dakika

Kestel Belediyesi kalitesini tescilledi

18.11.2020 15:21
Kestel Belediyesi kalitesini tescilledi, System.String[]

Kestel Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsünden almış olduğu belgelerin uygulanabilirliğine yönelik yapılan denetimlerden başarıyla geçti.

Kestel Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsünden almış olduğu belgelerin uygulanabilirliğine yönelik yapılan denetimlerden başarıyla geçti.

Kestel Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların ardından, uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 belgesinin uygulanabilirliğine yönelik yapılan denetimlerden başarıyla geçerek, belgenin devam edilmesine hak kazandı. TSE Bursa İl Koordinatörü Mehmet Hüsrev, Kestel Belediyesi'nin denetimlerden başarıyla geçmesi sebebiyle, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bugün, TSE Bursa İl Koordinatörümüzü belediyemizde ağırladık. Belediyemizin hizmet kalitesinin üst seviyede tutulması adına denetimlerini gerçekleştirdiler. Türk Standartları Enstitüsünden almış olduğumuz TSE ISO 9001 belgemizin uygulanabilirliğine yönelik yapılan denetimler neticesinde hem personel olarak, hem ekipman olarak hem de yaptığımız hizmet olarak, bu denetimleri başarıyla geçtik. Hizmet ve kalite standartlarımızı vatandaşlarımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet doğrultusunda her geçen sene arttırma gayretindeyiz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, TSE İl Koordinatörümüze ve TSE yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Başarılarından dolayı Kestel Belediyesi'ni tebrik eden TSE Bursa İl Koordinatörü Mehmet Hüsrev, "Kalkınmış bir ülke olmanın en önemli kıstaslarından biri de kalite yaklaşımıdır. Bu kalite yaklaşımı muasır medeniyetler seviyesini ifade etmektedir. Kestel Belediyemiz meşakkatli, titiz, düzeltici ve önleyici çalışmalarıyla TSE ISO 9001 belgesini almaya hak kazanmıştı. Belgenin devamı adına yapılan son denetimlerde, Kestel Belediyesi başarısını ve hedeflerini yine korumuş, denetimlerden başarıyla geçmiştir. Bu konuda Başkanımızı ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. " diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi kalitesini tescilledi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Kestel Belediyesi, Kestel, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kestel Belediyesi kalitesini tescilledi - Son Dakika


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