Kestel Belediyesi kendi ekmeklik buğdayını üretecek

Bursa'nın Kestel ilçe Belediyesince ekmek yapımında kullanılmak üzere buğday üretileceği bildirildi.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye 400 gram ekmeği 2 yıl daha 1 liraya satabilmek için 1300 dönüm arazide kendi buğdayını üretecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, yapacaklarını ekimle hem dar gelirli vatandaşların hem de boş ve atıl arazilerin değerlendirilmesiyle çiftçilerin kazanacağını belirtti.

Tanır, 3 yıl önce 1,25 liradan sattıkları 400 gram ekmeğin fiyatını zam yapmak yerine 1 liraya indirdiklerini aktararak, "Bizi biz yapan en büyük değerimiz ve özelliğimiz yardımlaşma ve dayanışma. Bizler de bu süreçte dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.