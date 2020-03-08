Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kestel Belediyesi'nden duygulandıran 'Kadınlar Günü' klibi - Son Dakika

Kestel Belediyesi'nden duygulandıran "Kadınlar Günü" klibi

6 saat önce

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.

Kestel Belediyesi'nden duygulandıran

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan klip izleyenleri duygulandırdı.


Kestel Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 8 Mart Dünya Kadın Günü 'Kadın Güzelleştirir' isimli klip izleyenleri duygulandırdı. Kestel Aksu Mahallesi'nde çekimleri yapılan klipte mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Nuray Eser yer aldı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan klip binlerce kez izlenerek büyük beğeni topladı. Nuray Eser, klipte, hayatını ve yaptığı işleri anlatıyor. - BURSA

Kestel Belediyesi, Kestel, 8 Mart, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:33 Kaynak: İHA
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