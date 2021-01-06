Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek - Son Dakika

Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek

06.01.2021 14:59
Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek, System.String[]

Kestel Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle 83 kiracısından toplamda 308 bin 883 TL kira bedelini almayacak.

Kestel Belediyesi, Covid-19 salgını sebebiyle 83 kiracısından toplamda 308 bin 883 TL kira bedelini almayacak. Kestel Belediyesi geçtiğimiz aylarda da 772 Bin 207 TL kira bedelini, esnafa yansıtmayarak destek olmuştu.

Kestel Belediyesi, pandemi nedeniyle işleri olumsuz etkilenen ya da işyerlerini kapatmak zorunda kalan kiracılarına desteğini sürdürüyor. 2021 Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda alınan karar ile mülkiyeti belediyeye ait olan 83 işyerindeki kiracı esnaftan 20 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında toplamda 308 bin 883 TL kira ücretini alınmayacak. Kestel Belediyesi, önceki aylarda alınan meclis kararları ile 2 ay 15 gün süreyle de 83 kiracısından toplamda 772 Bin 207 TL kira bedelini almamıştı. Kestel Belediye Meclisi 2021 Ocak ayı toplantısında önemli bir karar aldıklarının altını çizen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuyla ilgili açıklamasında "Salgının başladığı günden bu güne kadar tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin, esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte esnaf dostu bir belediye olarak pandemi sebebiyle işleri olumsuz etkilenen ya da kepenk kapatan kiracılarımızın yanında olmak adına 2 ay 15 gün süreyle kira almamıştık. 2021 yılının ilk meclis toplantısını dün gerçekleştirdik. Meclisimizde aldığımız karar ile 83 kiracı esnafımızdan 20 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında da 308 bin 883 TL kira bedelini almayarak, esnafımıza destek olacağız. Böylelikle toplamda 1 milyon 81 Bin TL kira bedelini esnafımıza yansıtmamış olacağız. Yalnızca kepenk kapatan, genelge gereği iş yerlerini açmayan esnafımızdan değil belediyemiz bünyesinde bulunan tüm esnafımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak için kira bedeli almayacağız. Amacımız, esnafımıza bir şekilde ulaşmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek. İnşallah bu günleri, birlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Belediye meclisimizde alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek
Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek
Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek

Kestel Belediyesi, Türk Lirası, Kestel, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu Son Dakika! Hrant Dink cinayeti davasında, 2 fandarma istihbarat görevlisinin tutuklanmasına karar verildi Bilette yaptığı hatayla bir kenti ayağa kaldıran Milli Piyango geri adım attı: Çıldır Gölü Ardahan'a aittir Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Biri FETÖ şüphelisi, 3 tarihi eser kaçakçısı kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı Masumlar Apartmanı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye sinir krizi geçiriyor Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor Inter, Juventus ve Leverkusen'in istediği Yusuf Yazıcı için Lille 45 milyon euro istiyor         
15:00
Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kiraladı         
14:29
Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı Dördüncü kattan düşerek ölen kadının kocası: Alkol aldığım için tartıştık, balkondan atladı         
14:14
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi Yakıt tankında temizlik yaparken patlama meydana geldi         
13:21
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerle KKTC'ye gidilemeyecek         
11:11
Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5 Dünya Bankası'nın Türkiye büyüme beklentisi yüzde 0,5         
10:27
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı         
09:34
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 15:08:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kestel Belediyesi'nden esnafa 1 milyon liralık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei