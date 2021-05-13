Kestel Belediyesi'nden yetim çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Kestel'de yaşayan yetim çocukları arayarak onların üç isteğini öğrenen Kestel Belediyesi, arefe günü kapılarını çaldığı çocukları sevince boğdu. Bu anlamlı buluşma duygu dolu anlara ve özel hikayelere sahne oldu.

Binlerce hanenin su ve elektrik faturalarının ödenmesi, veresiye defterlerinin kapatılması, kapalı esnaflar ve çalışanlarına erzak desteği, sıcak yemek dağıtımı ve alışveriş kart gibi birçok sosyal destek projesini hayata geçirerek taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Kestel Belediyesi, bu kez herkesi kalbinden vurdu. İlçedeki tüm yetim çocukları tek tek aratarak üç isteğini öğrenen Kestel Belediye Başkan Önder Tanır, bayram öncesi bu dileklerini gerçekleştirerek onları sevince boğarken, herkesi de duygulandırdı.

"Eksik kalırdık"

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun"Benim güllerimle senin güllerin el ele; en güzel bahçe. Benim güllerim olmadıkça, senin bahçelerin yetim, yitik" sözlerini hatırlatan Başkan Önder Tanır, "Türkiye rengarenk bir çiçek bahçesi ise Kestel'de tüm renkleri ile bu bahçenin en güzel demeti, buketidir. Ne bir eksik ne bir fazla. Biz birlikte Kestel'iz. Merhametli ve güzel yürekli Kestel halkı adına yetim çocuklarımıza bir nebze olsa yüzünü güldürmeye, bayram sevinci yaşatmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Duygusal anlar yaşandı

Bu süreçte sık sık duygusal anlar yaşadığını da itiraf eden Önder Tanır, "Söylerken bile yutkunuyorum. Bir kızımız rahmetli babasının ölüm yıl dönümünde hayır yapmak için çocuklara dağıtılmak üzere bir şeyler istedi. Dileği buydu sadece. Kimisi bir muciz olsun. babasının geri dönmesini istedi. Kimi çocuğumuz ise kendi hakkını yine kendisi gibi yetim kardeşinin dileğinin gerçekleştirilmesi için kullanmak istedi. Yetimler gülerse dünya güler."

Kestel'de ihtiyaç sahipleri ardından yetim çocukları da unutmayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 'Bizim Kestel'e sözümüz var ve biz büyük bir aileyiz. Bizim için slogandan ibaret değil. Aynı zamanda hizmetlerimizin, bakış açımızın yol haritası. İşte bizim hizmet anlayışımız, ailemizin her ferdinin mutluluğu ve huzuru için var gücümüzle çalışmak" dedi. - BURSA