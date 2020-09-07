Kestel Belediyespor'a yeni 'Yıldız'

Kestel Belediye spor'da gerçekleşen olağan kongrede yeni Başkan Barbaros Yıldız oldu. Kongrede konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, pandemi süresinde gençlerin hareketsiz kaldığı ve ilgilerinin cep telefonları ile bilgisayarlara kaydığını, bu sebeple pandemi kurallarına uyarak spor yapılması gerektiğini söyledi.

Kestel Belediyespor'da olağan kongre yapıldı. Eski Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye, Belediye Başkanı Önder Tanır, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Belediyespor Kulübü Başkanı Kenan Çiftçi, delegeler ve Kestel Belediyespor Kulübü Başkan Adayı Barbaros Yıldız katıldı. Gerçekleşen kongrede Barbaros Yıldız, Kestel Belediyespor'un yeni başkanı seçildi. Kongrede konuşan Başkan Tanır, "Kestel'imizin en büyük değerlerinden olan Kestel Belediyespor'umuzun olağan kongresinde alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen Barbaros Yıldız ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum. Bir önceki başkanımız Kenan Çiftçi'ye ise emeklerinden ve başarılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Kestel Belediyesi olarak, Belediyespor'umuzun her zaman destekçisi olacağız. Futbol, Basketbol, Voleybol, Badminton, Masa tenisi, Güreş, Karate, Kick boks, Muay tai, Atletizm, Bocce branşlarında 1000 aşkın sporcumuz bulunmakta. İnşallah bu sayısı 2 bin sporcuya çıkartıp, daha fazla gencimizi sporla tanıştıracağız. Bu çalışmaları daha birçok branşta yeni hedefler koyarak yeni göreve başlayacak yönetimimiz ve başkanımızla daha yukarılara taşıma gayretinde olacağız" diye konuştu.

Sporun çocuklar üzerindeki olumlu etkisine işaret eden Başkan Tanır, "Dünyayı ve ülkemizi etkisine alan salgın sebebiyle, hayatımıza sosyal mesafe kuralları, maske ve ekstra hijyen tedbirleri dahil oldu. Bütün bunların yanında sosyal ve sportif faaliyetlere de ara vermek durumunda kaldık. Bu sosyal mesafe sürecinde gençlerimizde hareketliliğin azaldığı ve neredeyse sadece bilgisayarlar, cep telefonları ve teknolojik araçlar üzerinden oyunlara bağımlı kalındığını görüyoruz. Bu durum özellikle çocuklar açısından psikolojik olarak sıkıntı oluşturmakla beraber sağlıklı değil. Çare, pandemi kurallarına uyarak spor yapılmasıdır. Gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse ve güven verirse geleceğimiz de o kadar güvendedir" diye konuştu.

Belediyespor'un yeni başkanı seçilen Barbaros Yıldız ise, "Kestel Belediyespor'a hizmet için geldiğimiz bu görevde, kulübümüze gelir elde etmek, projelerimizi hayata geçirmek ve ilçemize başarılar getirmek önceliğimiz olacaktır. Her branşta başarılar sağlayarak, çok daha fazla gencimizi sporla tanıştıracağız" dedi. - BURSA