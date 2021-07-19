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Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı

19.07.2021 14:55

- Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı Kestel ilçe stadyumunda yapılan etkinlikte, Kestel Belediyespor Kulübü sporcuları yaptıkları gösterilerle büyük beğeni topladı.

- Kestel Belediye spor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı

BURSA - Kestel ilçe stadyumunda yapılan etkinlikte, Kestel Belediyespor Kulübü sporcuları yaptıkları gösterilerle büyük beğeni topladı.

Kestel'de spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizen Kestel Belediye başkanı Önder Tanır, "Göreve geldiğimiz yaklaşık 2 sene boyunca özellikle gençler üzerinde yapmış olduğumuz projeleri her zaman önemsedik. 2 yıl içerisinde 2 tane gençlik merkezini hayata geçirmek suretiyle, gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesini, 3D maker dan başlayıp sanatsal faaliyetleri icra ettikleri bu tarz tesisleri önemsedik. Allah nasip ederse üçüncüsünü de Kestel meydan projemiz içerisinde temelini atmak suretiyle Kestel gençlerimizin hizmetine sunacağız. Belediye sporumuza ben buradan özellikle teşekkür etmek istiyorum. Pek çok faaliyeti icra eden Belediyespor'umuz çocuklarımıza evde teknolojiye ya da farklı çok kontrol dışı olan alanlardan koruyarak spora yönlendirdi. Bu açıdan kendilerine müteşekkiriz. Kestel sporumuz, Kestel'in en önemli değerlerinden bir tanesi bine yakın lisanslı sporcumuz, 2 bine yakın yaz kursları ile birlikte spor yapan çocuğumuza ev sahipliği yapmak onlara hizmet etmek bize Bizim için en büyük onur ve gurur kaynağı. Önümüzdeki 2022 yılı bütçe planlaması aşamasındayız çok daha fazla ve oran koymak suretiyle bütçemizin %5 ini Allah nasip ederse 2022 yılında Gençlik ve Spor hizmetleri ne harcayacağız. Çocuklarımızın daha sağlıklı olması, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmaları için böyle bir öngörü ile yola çıktık. 2022'de çok daha güzel ortamlarda daha güzel tesislerle önümüzdeki yıllara daha sağlıkla çıkacağız" dedi.

Kestel Belediyespor başkanı Barbaros Yıldız yaptığı konuşmada, " Göreve geldiğimiz 10 aylık zaman diliminde farklı projeler üreterek ilçe sporumuzun gelişmesi için çabaladık. Yaptığımız projeler bugün sahada canlı bir şekilde karşımızda durmaktadır. Belediye başkanımız sayın Önder Tanır'a sporda ortaya koydu vizyon doğrultusunda Kestel'de spor bir başkadır diyerek ilçemizi farklı ortaya koymak için aralıksız mesai harcadık. Kulübümüz gerekli dönüşüm ile tamamlamış ve gelecek zaferlere yelken açmak için hazır konuma gelmiştir. Basketbol, Voleybol, Güreş ve Geleneksel Türk Okçuluğu başta olmak üzere 24 farklı başımızda birlikte arzuladığımız gelecek hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kestel Belediyespor'un 69. Kuruluş yıldönümü pastası kesildi. Meşale ve havai fişek gösterisinin ardından etkinlik sona erdi.

Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı
Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Önder Tanır, Kestel, Mevla, İcra, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kestel Belediyespor'un 69. yıldönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika Spor


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