Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Kestel'de 2021'nci fidan toprakla buluştu

Başkan Tanır: 'Yıl sonuna kadar 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız'

BURSA - Kestel Belediyesi, 2021 yılının dördüncü ayında, 2021'nci fidanı toprakla buluşturdu. Başkan Tanır, 2021 yılında hedeflenen fidan sayısının 1000 olduğunu ancak hummalı bir çalışma neticesinde 2021 fidanı Kestel'e kazandırdıklarını açıklarken, yıl sonunda bu rakamın 3000 fidan olacağının altını çizdi.

İlçe genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına hız veren Kestel Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park alanları çevresi ile pek çok bölgede ağaç dikim çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 2021 yılı başında 1000 fidan hedefi koyan Kestel Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında 2021 fidana ulaşarak, hem fidan sayısını yükseltti hem de hedefine erken ulaştı. İlçedeki 2021'nci fidan, Kestel Aile Parkı'nda düzenlenen törende toprakla buluştu. Ihlamur fidanı Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Başkan Yardımcılarıyla dikildi.

"Yıl sonuna kadar 3 bin fidanı toprakla buluşturacağız"

Kestel Belediyesi olarak hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Yeşil Bursa, yeşil Kestel hedefiyle, Kestel Belediyesi olarak üzerimize düşen vazifeyi yapıyoruz. 2021 yılı başında, daha fazla yeşil alan oluşturmak için 1000 fidan hedefi koymuştuk. Ancak 2021 yılının dördüncü ayının sonuna gelmemize rağmen, şuana kadar 2020 fidanı toprakla buluşturduk. Şuanda da 2021. fidanımızı Kestel'e kazandırıyoruz. Kestel'imizin çevresini, ıhlamur, zakkum, akçaağaç ve meyve fidanları ile sarmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar hedefimiz 3 bin fidan. Hummalı ve titiz çalışmalarımız sonucunda 2022 yılı başında 3 bin fidanımız Kestel'de yükselecek. Amacımız çok daha yeşil bir Kestel'i hemşehrilerimiz ile buluşturmak" dedi.