Kestel'de 500 çift dünya evine girdi - Son Dakika

Dünya evine girmek isteyen 500 çift, Kestel Belediyesi tarafından kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Pandemi döneminde nikahlara ara vermeyerek tedbirlerini üst seviyeye çıkartan Kestel Belediyesi, evlilik müracaatı yapan çiftlerin törenlerini ertelemedi. Son bir yıl içerisinde Kestel Belediyesi'ne evlilik müracaatında bulunan 500 çift, Kestel Belediyesi Nikah Memurluğu Bahçesi'nde ve Belediye Düğün Salonu'ndan mutluluğa 'evet' dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır nikahların, pandemi sebebiyle kısıtlı katılımcı ve kurallar çerçevesinde gerçekleştiğinin altını çizdi. Başkan Tanır, "Geçtiğimiz son 1 yıl içerisinde 500 çiftimiz, dünya evine girmek adına belediyemize başvurdu. Her ne kadar dünyanı sarsan pandemi problemi olsa da çiftlerimizi geri çevirmek istemedik. Üst seviyeye çıkardığımız tedbirler ile çiftlerimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Kısıtlamaların sonra ermesi ve normalleşme sürecine girmemiz ile birlikte nikah müracaatlarında da yoğunluk yaşıyoruz. Çiftlerimiz, dünya evine girmek için Kestel'i tercih ediyor. Bizlerde hem nikah memurluğumuzun hem de düğün salonumuzun kapılarını onlara açıyoruz" diye konuştu. - BURSA