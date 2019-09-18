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Kestel'de 'bağımlılık' konferansı

25 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında din görevlileri, muhtarlar ve okul müdürlerini bir araya getirdi.

Kestel'de 'bağımlılık' konferansı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında din görevlileri, muhtarlar ve okul müdürlerini bir araya getirdi.


'Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Yalnız Değilsiniz. Büyükşehir Yanınızda' sloganıyla Kestel Kültür Merkezi'nde ilçe halkına yönelik olarak gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu da katıldı. Programda önce protokol konuşmaları yapıldı. Ardından; GADEM Uzmanı Hülya Özkan Timur tarafından katılımcılara,alkol ve madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik bilgiler aktarıldı.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan, program açılışında yaptığı konuşmada, alkol ve madde bağımlılığının sadece Türkiye'nin değil dünyanın genelini kapsayan en önemli problemlerden biri olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılının Ağustos ayından bu yana GADEM vasıtasıyla bu tür bağımlılıklarla mücadeleyi hız kesmeden artırarak sürdürdüklerini vurgulayan Fidan, "Yaptığımız araştırmalar ve yaşadığımız sıkıntılarda, insan hafızasının alamayacağı konularla karşılaşıyoruz. Bir evde baba da çocuklar da madde bağımlısı ama kimse diğerini bilmiyor. Birbirlerinden haberleri yok. Cezai müeyyideler bulunmasına rağmen, aralıklarla cezaevine girerek, zararlıları kullanmaya ve satmaya devam ediyorlar. Bağımlılığa yakalanan çocuklarımızı nasıl fark edeceğiz, bunlara karşı ne gibi tedbirler alacağız, madde bağımlılığıyla ilgili mücadeleyi top yekün nasıl yapacağız? Bunun üzerinde ısrarla duruyoruz" dedi.


"Çok büyük bir hizmet"


Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ise uyuşturucunun terörün farklı bir boyutu olduğunu ifade etti. Madde bağımlılığının çocukları ailelerinden ayırdığını, bireylerin 'ailelerinin yanında olmalarına rağmen' onlardan uzak yaşadığını söyleyen Karakaya, "Bu durum Allah korusun her ailenin başına gelebilir. Profesyonel donanımla yaklaşılması gereken, zor bir alan. Tespit etmek zor. Tespit etseniz bile tedavi süreci uzun. Bu konferansın, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı en önemli hizmetlerden biri olduğu kanaatindeyim. O ailelere el uzatabilmek, çok büyük bir hizmet" diye konuştu. - BURSA

Karakaya, Kestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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