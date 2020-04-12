Kestel'de boş kalan sokaklar ve caddeler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Kestel'de caddeler ve sokaklar boş kaldı. Kestel Belediyesi ekipleri de boş kalan caddeleri ve sokakları dezenfekte etti.



Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle Bursa'nın Kestel ilçesindeki cadde ve sokaklar da boş kaldı. Kestel Belediyesi ekipleri, boş kalan sokak, cadde ve meydanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını arttırdı. Ekiplerin, 24 saat boyunca ilçedeki sterilizasyon çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Belediye Başkanı Önder Tanır ise, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yakından inceledi. Tanır, "Bakanlığımızın almış olduğu sokağa çıkma yasağı kararına Kestel ilçemiz uymuş durumda. Bizlerde Kestel Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlığı ve hijyeni için, çalışmalarımıza ara vermiyoruz. Boş kalan sokak, cadde, kaldırım ve meydanlarımızı, dezenfekte ediyor ve yıkıyoruz. İlçemizdeki bu çalışmalar, virüs salgını sonlanana kadar devam edecektir. Sokağa çıkma yasağının bitmesiyle, yine vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça sokağa çıkmasın, çıkmak zorunda ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etsin. Birlikte mücadelemiz ile bu salgının üstesinden geleceğiz" diye konuştu. - BURSA