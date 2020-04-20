Kestel'de dezenfekte çalışmalarında 12'inci tur - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir dezenfekte çalışması yürüten Kestel Belediyesi, yoğun mesaisine devam ediyor. Belediye Başkanı Önder Tanır, 5 Mart'ta başlayan dezenfekte çalışmalarında, 12'nci turu geride bıraktıklarını söyledi.



Kestel'de kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, okullar, sağlık kuruluşları, duraklar, toplu taşıma araçları, parklar, caddeler, sokaklar ve daha birçok sosyal alanda, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle, Kestel Belediyesi tarafından dezenfekte çalışmaları devam ediyor. İlçede dezenfekte işlemlerinin 5 Mart tarihinde başladığını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle, 5 Mart tarihinde virüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. 4 ilaçlama ekibimizle, 24 saat boyunca dezenfekte çalışmaları devam ediyor. İlçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, okullar, sağlık kuruluşları, duraklar, toplu taşıma araçları, parklar, caddeler, sokaklar ve daha birçok sosyal alana dezenfekte işlemleri uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Şuanda dezenfekte çalışmalarında 12'nci turu geride bıraktık. Virüs salgını, ülkemizi terk edene kadar, bu çalışmalarımız devam edecektir. İlçemizin haritasını önümüze koyduk ve bu haritada dezenfekte edilmeyen yer bırakmıyoruz. Bizler halkımızın sağlığı için bu çalışmaları gerçekleştirirken, onların da evlerinde kalmaya devam etmeleri ve kurallara uymaları, başarıya ulaşmamız için yegane yoldur. Karşılıklı anlayış ve sabırla hep birlikte başaracağız." diye konuştu. - BURSA