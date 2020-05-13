Kestel'de güzergah düzenlemesi - Son Dakika

Kestel ilçesinde Fevzi Çakmak Caddesi ile TOKİ'nin alt bölgesi arasındaki güzergahta trafik tek yöne dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kestel'de yaşanan trafik yoğunluğu sorununu çözmek üzere, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Kestel Belediyesine ulaşan ve ardından Namık Kemal Caddesi üzerinden TOKİ'nin alt bölgesine devam eden güzergahın tek yöne indirileceği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güzergah değişikliğine ek olarak ilçede yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Bursa Caddesi'nde yaklaşık 1 milyon, Fevzi Çakmak Caddesi'nde 575 bin lira değerinde yenileme çalışması gerçekleştirilmekte olduğunu belirtti.

Aktaş, ayrıca Bursa Caddesi'nde 600 metre, Fevzi Çakmak Caddesi'nde ise 450 metre bisiklet yolu inşa edileceğini kaydetti.