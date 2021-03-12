Kestel'de İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bursa'ın Kestel ilçesinde, İstiklal Marşının kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı.

İstiklal Marşının kabulünün 100. yılı dolayısıyla ilçe meydanında düzenlenen törene Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Şen, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programında, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Programda işaret diliyle İstiklal Marşı da okundu. Program, ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşını güzel okuma, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. - BURSA