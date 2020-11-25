Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele - Son Dakika

Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele

25.11.2020 09:54
Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele, System.String[]

Kestel Belediyesi, ilçede kaçak yapılarla ilgili mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Kestel Belediyesi, ilçede kaçak yapılarla ilgili mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarındaki kaçak yapılar, hukuki süreç ve uyarıların ardından kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Planlı bir kent inşa etmek için büyük bir çaba gösteren Kestel Belediyesi, doğanın dokusuna ve ilçe kimliğine zarar veren kaçak yapılarla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 18 Ayda 412 Kaçak Yapı tespit eden Kestel Belediyesi, bu yapıların 72'sinde yıkım gerçekleştirirken, tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaçak yapılarla mücadelede kararlı olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İlçemizdeki kaçak yapılaşma sonucunda kalitesiz ve güvenilirliği olmayan yapılar, insan yaşamını büyük oranda tehdit ediyor. Bizim önceliğimiz, insanlarımızın en güvenli şekilde yaşama hakkı. Bu durumu tehdit edecek hiç bir yapıya izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne, kararlılıkla ve titizlikle kaçak yapı meselesini çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. İmara aykırı yapılarla ilgili gereken yasal uyarı ve hukuki sürecin ardından, tek tek yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Gerek merkezi yönetimlerimizin çözüm uğraşları, gerek bizim ekiplerimizin titiz çalışmalarıyla kaçak yapı yapılmadan önce de tedbir almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kaçak yapı konusunda duyarlı hareket etmeleridir" dedi.

Verimli tarım arazilerinin izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde 'hobi bahçesi' adıyla ticaretinin yapılıp, haksız kazanç elde edildiğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Devletimizin büyük uğraşları ve çalışmaları sonucunda, Tarım arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla bölüp satan ve pazarlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, tarım arazilerinde plan ve projelere aykırı hareket edenlerin tespit edilerek sorumlu kişi ve kurumlara bin liradan az olmamak üzere, bozulan arazinin metrekaresi hesaplanarak ve her metrekare başına 10 lira idari para cezası uygulanacak olan yasa, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu yasayla birlikte, özellikle verimli tarımsal alanlarımızı koruyarak, kaçak yapılaşmasının önüne geçip, plansız kentleşmeyi engellemiş olacağız. Vatandaşlarımız, kaçak yapılaşmayla ailesinin, çocuklarının ve kendisinin hayatını, geleceğini riske atmasın. Bu konuda hemşerilerimizden duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele
Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele
Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele

Kestel Belediyesi, Kaçak Yapı, Kestel, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi
F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek         
09:49
Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor         
09:36
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu Sivil polisleri müşteri zanneden torbacı kendini karakolda buldu         
08:22
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de         
08:17
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi         
00:09
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kestel'de kaçak yapılarla etkin mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei