Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yusuf T. idaresindeki 16 ALV 031 plakalı otomobil, İnegöl-Bursa kara yolunun Kestel mevkisinde Kemal E'nin kullandığı 16 AEC 36 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Yusuf T. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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