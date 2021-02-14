Kestel'de traktöre çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf T. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

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