Kestel'de Türk sanat müziği konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kestel'de Türk sanat müziği konseri - Son Dakika

Kestel'de Türk sanat müziği konseri

6 saat önce

Bursa Türk Müziği Sevenler Derneği, Kestelli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kestel'de Türk sanat müziği konseri, System.String[]

Bursa Türk Müziği Sevenler Derneği, Kestelli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Kestel Belediyesi, aralık ayı faaliyetleri çerçevesinde Bursa Türk Müziği Sevenler Derneği, Yeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede Kestelliler ile buluştu. Türk sanat musikisinin eserlerini icra eden karo, unutulmaz bir gece yaşattı. Faruk Ömer Öskan şefliğindeki karo, 2 bölüm eşliğinde çeşitli parçaları seslendirdi. Geceye Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve çok sayıda kişi katıldı. Karonun seslendirdiği parçaları dinleyen Kestelliler, konserin ardından koroyu alkış yağmuruna tuttu. - BURSA

Kestel Belediyesi, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı
Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor

Son Dakika Haberleri
18:36 Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
18:34 Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika
18:34 Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
18:28 Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
18:27 Sağlık Müdürlüğünden 'Uyuz vakası' açıklaması - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:39:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kestel'de Türk sanat müziği konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]