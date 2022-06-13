Kestel'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kestel'de uyuşturucuya geçit yok

13.06.2022 12:58
Kestel'de uyuşturucuya geçit yok

Bursa'da dur ihtarına uymayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Bursa'da dur ihtarına uymayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yakalanan araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda polis ekipleri Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kovalamacanın ardından aracı yakaladı. Bu esnada araç içinde bulunan dört şahıstan ikisi koşarak kaçmaya çalıştı. Kaçan şahıslar fazla uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede E.K.'nin hırsızlık suçundan, Z.C. isimli şahsın ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçlarından arandığı tespit edildi. Diğer iki şahsın ise M.G. ve E.Ö. isimli şahıslar olduğu, dört şahsın da çok sayıda suç kaydının bulunduğu anlaşıldı. Şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada, 50 gram metanfetamin uyuşturucu maddeye ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen paralara el konuldu. Dört şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kestel'de uyuşturucuya geçit yok
Kestel'de uyuşturucuya geçit yok

YORUMLAR
500
Baja Mustafakemalpaşa etabı tamamlandı Baja Mustafakemalpaşa etabı tamamlandı Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı Geri manevra yaparken aracı kaydıran sürücüyü komşuları kurtardı
Kaynak: İHA

Tragger, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kestel'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:56 Evlenen arkadaşlarına mezar taşı verdiler! Kurtlar Vadisi müziğinin çaldığı düğünde ilginç anlar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 13:16:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kestel'de uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement