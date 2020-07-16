Kestel'de vatan kahramanları anıldı - Son Dakika

Kestel'de vatan kahramanları anıldı

Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlediği bir dizi etkinlik ile vatan kahramanlarını andı.

Kestel Belediyesi ve Kestel Kaymakamlığı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlediği bir dizi etkinlik ile vatan kahramanlarını andı. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen programda halka hitap eden Belediye Başkanı Önder Tanır, "Düşmanın harp sırasında bile yapmadığı alçaklığı yapan darbecilerin karşısına, ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millet çıktı" dedi.

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15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4'üncü yıl dönümünde kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kestel'de büyük coşkuya sahne oldu. Bir yandan şehitlerimizin acısının hissedildiği, bir yandan da kazanılan büyük zaferin gururunun yaşandığı gecede, Kestelliler, Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen programlar, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin açılması, şehitlik ve şehit yakınları ziyareti ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, siyasi partilerin ve STK'ların temsilcileri ile yüzlerce Kestelli katıldı. Saydı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak ilçe halkına izletildi.


İlahi ve marş dinletilerin ardından halka hitap eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 15 Temmuz 2016'nın, Türk siyasi tarihinin en ağır saldırısı olduğunu belirtti. Tanır, "Üzerimizde hain emelleri olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak isteyerek, bu milletin bağımsızlığına, demokrasisine göz dikmişti. Fetullahçı Terör Örgütü üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak tanımlayan bir grup tarafından ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Düşmanın harp sahasında bile yapmadığı alçaklığı bu asker görünümlü üç beş haramzade, aziz milletimize reva gördü. Ama şunu unutmuşlardı, evinde rahat oturmaktansa, Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millet karşılarına çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, kardeşlik ruhunun canlandığı en güzel örneklerden biri olan 15 Temmuz gecesinde milletimiz gözünü kırpmadan ülkemizin dört bir yanından sokaklara yürüdü. Hain darbe girişimine karşı milletimiz bir direniş gösterdi ve demokrasimize sahip çıktı. Aynı Çanakkale ruhu ile tek Millet tek vücut olarak el ele,omuz omuza verdi, köprülere, havaalanlarına, açık meydanlara koşup hainlere geçit vermedi. Allah'a olan inanç, zaferin kazanılmasına vesile oldu.Darbe girişiminde bulunan vatan hainleri Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Kahraman Şehit Ömer Halisdemirgibi bir çok korkusuz kahramanımız ve milletimizin desteğiyle 15 Temmuz'da tarihin çöplüğüne gömüldüler. Bu vesile ile, 15 Temmuz'un 4.yılında, canlarını Din-ü Devlet, Mülk-ü Millet, İstiklal ve İstikbalimiz için feda eden Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kestel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:57 Kaynak: İHA

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