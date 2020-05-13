Kestel'de vitrin yenileniyor - Son Dakika

Kestel'de vitrin yenileniyor

BURSA - Bursa kent merkezinde ana arterlerde altyapı, asfalt yenileme, bordür ve tretuvar düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel'de de yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Bursa Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'ni modern bir görünüme kavuşturuyor.

Bursa'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşlara sıcak yemek, erzak ve pazar ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da salgını fırsata dönüştürüp, yıllardır bakımı yapılamayan ana caddeler ile mahalle aralarını yenilemeye devam ediyor. Bursa kent merkezinde son 5 haftada Mudanya yolu, T1, T3 tramvay hatları, Setbaşı, Yeşil, Gökdere, 11 Eylül Bulvarı Samanlı Köprülü Kavşağı ile Vakıf Kavşağı arası ve Merinos - Acemler arasında yaklaşık 50 bin ton asfalt kaplama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Kestel İlçesi'nde yıllardır bakımı yapılmayan Bursa Caddesi ile Fevzi Çakmak Caddesi, kaldırım düzenleme çalışmalarına hız verdi. Aynı zamanda bir ulaşım projesi olarak ele alınan çalışmada Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Kestel Belediyesi'ne ulaşan ve akabinde Namık Kemal Caddesi ile TOKİ'nin alt bölgesine devam eden güzergah tek yöne dönmüş olacak. Kestelliler, metrodan girdikleri zaman metro istikametinden TOKİ'ye tek yön olarak devam edecekler.

Kestel'e yakışacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Son 1 ay içinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarını ulaşım yatırımlarını anlamında çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Kestel de her geçen gün gelişen bir ilçemiz. Yoğun yapılaşmayla birlikte trafik yoğunluğunun önüne geçmek için burada bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzenleme kapsamında da tretuvar çalışmaları yapılıyor. 1 kilometrelik Bursa Caddesi'nde 2000 metrekare mikronlu parke, 500 metrekare bordür, 200 metreküp dolgu 175 metreküp beton ve 400 metre kazı çalışması yapıldı ve bu çalışmalar 300 bin TL'ye muayene oldu. Yine cadde üzerinde 4000 metrekare mikronlu parke, 1500 metrekare bordür, 550 metreküp dolgu, 425 metreküp beton, 800 metre kazı ve 600 metre de bisiklet yolu yapılacak. Bu çalışma da yaklaşık 650 bin TL'yi bulacak ve sadece bu caddeye yapılan toplam yatırım da 1 milyon lirayı bulacak" diye konuştu.

Yaklaşık 450 metre uzunluğundaki Fevzi Çakmak Caddesi'nde de çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Burada da 3200 metrekare mikronlu parke, 1000 metrekare bordür, 500 metreküp dolgu, 400 metreküp beton, 700 metreküp kazı çalışması gerçekleştirdi. Yine 450 metre de bisiklet yolu yapılmış olacak ve bu caddeye de 575 bin TL'lik yatırım yapılmış olacak. İlçe belediyemizle istişare halinde yürüttüğümüz çalışmaların Kestel'e hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Tek yön uygulaması

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da bu dönem çözmeleri gereken en önemli sorunun trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Bu sorunun aşılması için hazırladıkları proje kapsamında tek yön uygulamasına geçildiğini ifade eden Tanır, "Şu an üzerinde bulunduğumuz Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden belediyemize ulaşan ve akabinde Namık Kemal Caddesi ile TOKİ'nin alt bölgesine devam eden güzergah tek yöne dönmüş olacak. Vatandaşlarımız metrodan girdikleri zaman metro istikametinden TOKİ'ye tek yön olarak devam edecekler. Bunun yanında metro istasyonundan hareket eden bir de bisiklet yolu tasarlandı. Bisiklet yolu, aydınlatmaları, tretuvar düzenlemeleriyle caddemiz modern bir görünüm kazanacak. Tüm bu yatırımlar için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.