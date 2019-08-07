Kestel'deki orman yangını havadan görüntülendi
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Kestel'deki orman yangını havadan görüntülendi Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Bursa Kestel'de orman yangını Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Çataltepe mekiinde saat 13: 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Kestel Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:21 Kaynak: İHA
'deki orman yangını havadan görüntülendi
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Bursa
Kestel'de orman yangını Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Çataltepe mekiinde saat 13: 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı
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