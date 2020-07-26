Kestel'deki sel mağdurlarının mobilya ve beyaz eşyaları yenilendi - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan selden zarar gören vatandaşlara, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle alınan mobilya ve beyaz eşyalar teslim edildi.

Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı kırsal Dudaklı, Kayacık, Narlıdere, Aksu ve komşu mahallelerde selden etkilenen vatandaşlara, Kestel Belediyesi ekipleri, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri sürüyor.

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Kestel Belediyesi, sel nedeniyle eşyaları ve giysileri kullanılamaz hale gelen vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor.

Belediye bünyesindeki "Beyaz Masa" ekibinin vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını tespit etmesiyle, ekipler yardım seferberliği için harekete geçti. Hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle alınan mobilya ve beyaz eşyalar, sel mağduru vatandaşlara eksiksiz bir şekilde ulaştırıldı.

Eşya dağıtımına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şunları kaydetti:

"İlçemizde yaşanan üzücü sel afetinin ardından hızlı bir şekilde bakım, onarım ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştık. Özellikte Dudaklı bölgemizde çok ciddi bir hasar vardı ancak yoğun çalışmayla eski haline döndü diyebiliriz. Sel sebebiyle eşyaları, mobilyaları ve beyaz eşyaları kullanılmaz hale gelen vatandaşlarımızı tespit etmiştik. Bu tespitlerimizin sonucunda, hayırsever iş insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve devletimizin destekleriyle beyaz eşya ve mobilya temin ettik. Bugün de bu eşyaların, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkesten razı olsun. Allah, bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın inşallah."

Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aras da kurtarma ve yol açma, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından hasar tespitine başladıklarını, vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini aktardı.

AK Parti İlçe Başkan Vekili Osman Ulutaş ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimizle sel afetinin yaşandığı bölgeye ulaşmıştık. Kurtarma çalışmalarının takibinden sonra hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdik. Devletimizin imkanlarıyla evleri zarar gören vatandaşlarımızın tadilat ve tamirat çalışmaları tamamlandı. Şimdi ise zarar gören mobilyaları ve beyaz eşyaları, yenileniyor. Allah emeği geçen herkesten razı olsun."

Fetih-Der Bursa Şube Başkan Vekili Sercan Bakır, "Bizi biz yapan en büyük değerlerimizden biri, düşenin yardımına koşmaktır. Bizler de Fetih-Der olarak bu bölgeye yaşanan sel afetine duyarsız kalmadık. İlk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk." ifadelerini kullandı.