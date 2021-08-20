Kestel'den Pazaryeri'ne araç desteği - Son Dakika

Kestel'den Pazaryeri'ne araç desteği

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kardeş belediye olan Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ağırladı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, kardeş belediye olan Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ağırladı. Başkan Önder Tanır ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyelerin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Tanır, Tekin'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Önder Tanır, "Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'i belediyemizde misafir ederek, çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca Pazaryeri Belediyesine araç hibesinde bulunarak, belediye filosuna destek olduk. Hayırlı olsun inşallah" dedi. Öte yandan Kestel Belediyesi, kardeş belediye olan Pazaryeri Belediyesine bir çöp kamyonu ile bir otobüs hibe etmişti. - BURSA

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