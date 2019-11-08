Son Dakika Haberleri: Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi
Son Dakika Güncel Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi

Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi

7 saat önce

Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi.

Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi, System.String[]

Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi.


Kestel Devlet Hastanesi'nde ilk bebek heyecanı yaşandı. Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Belediye Başkanı Önder Tanır, gözlerini dünyaya yeni açan bebeği ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam ve belediye başkanı, Omar ailesinin yeni ferdine altın takarak tebriklerini iletti. Bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Bahar ve Ayhan Omar çifti, "Allah bu hastaneyi yapanlardan, yaptıranlardan razı olsun. Sağ olsunlar bütün çalışanlar bize yardımcı oldu" dedi.


Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, "Hastanemiz yakın bir zamanda hizmete girdi. Bölümlerinin de yapılanması hızla devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk bebek doğumu için buraya geldik. Başkanımız ile birlikte hediyelerimizi takdim ettik. Vatandaşımıza güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Önder Tanır, "Hastanemiz faaliyete başladığı günden bugüne eksiklerini tamamlamaya çalışmaktadır. Bugün de yeni hizmete giren kadın doğum ünitemizde bebeğimiz dünyaya geldi. Biz de ailemizi ziyaret ettik. İnşallah bundan sonra doğumlarımızı da ilçemizde yapabileceğiz" diye konuştu. - BURSA

Devlet Hastanesi, Ahmet Karakaya, Kestel, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 17:12:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]