Kestel'in yeni sloganı; Eğitim, İstihdam, Birliktelik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, "ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" sözleri Kestel Belediyesi'nde uygulanmaya başlandı. Belediye Başkanı Önder Tanır, Kestel'in yeni sloganının, 'Eğitim, İstihdam ve Birliktelik' olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt genelinde güçlü bir motivasyona neden olan " Ekonomi, Hukuk ve Demokrasi" çıkışını yerel yönetimlerde ilk örnek alan Kestel Belediyesi oldu. Bursa'nın hızla gelişmekte olan ilçelerinden Kestel, hem sanayi hem tarım hem de eğitim kenti olma yolunda başarılı adımlar atıyor. Bünyesinde birçok sektöre ev sahipliği yapan Kestel'in Mimar Belediye Başkanı Önder Tanır, daha yaşanabilir bir kent için projelerini hızla hayata geçirmeye devam ediyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır liderliğinde, Kestel Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cem Hısımcıl ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile yönetimleri eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Eğitim, Hukuk ve Demokrasi çağrısı ile aynı çizgide yerel bir kalkınma hamlesi gerçekleştirilmesi ilke kararı alındı.

"Cumhurbaşkanımızı örnek almaya devam ediyoruz"'

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol gösterici, geleceği gören engin vizyonu ile kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin genelinde hayata geçirdiği ulusal reform hareketinin ilk adımını, bizlerde ilçemizde hayata geçirme kararı aldık. Kestel Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız, Yöneticilerimiz ve beraberinde Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Arif Karademir ile Belediye Yönetimiz ortak istişare toplantısı düzenledik. Kestel için yeni sloganımız; Eğitim, İstihdam, Birliktelik. Kestel'imizin gençleri başta olarak, her yaştan insanımızın geniş bir eğitim seferberliği ile kazanımlar elde etmesini sağlayacağız. Yine Bursa Teknik Üniversitemiz öncülüğünde, Kestel Organize Sanayi Bölgesi üyelerimiz ile birlikte, mesleki eğitimi güçlendirecek ve yerinde istihdamı artıracağız. Bu sayede ilçemizde hiç bir gencin işsiz kalma kaygısı olmayacak. Yine birliktelik ilkemiz ile birlikte toplumsal hukukun en temel anayasası olan, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Ulusalda Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, yerelde Kestel ilçemizin birlik ve beraberliğini, halkımız ile birliktelik içerisinde güçlendireceğiz. Bu amaçla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize gösterdiği müreffeh yolda, hızla koşmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA