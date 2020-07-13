Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu - Son Dakika

Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu

Kütahya'nın Simav ilçesine 32 kilometre uzakta bulunan Kestel köyünün 5 bin 200 metrelik yolu bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplandı.

Kütahya'nın Simav ilçesine 32 kilometre uzakta bulunan Kestel köyünün 5 bin 200 metrelik yolu bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplandı.

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Kütahya Valisi Ali Çelik, yerinde incelediği yolun hayırlı olmasını diledi. Vali Çelik ile birlikte Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İl Genel Meclisi Üyeleri Kahraman Aktay, Ali Osman Ergün, Ahmet Şimşek ve Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kestel köyünü ziyaret ederek, vatandaşların isteklerini ve önerilerini dinlediler.


Kestelli vatandaşlar, köy yolunun asfaltlanması ve yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Çağatay Halim, Kütahya, Kestel, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kestel köyü BSK asfalt yola kavuştu - Son Dakika
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