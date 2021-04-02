Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika

Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi

02.04.2021 14:49
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi, System.String[]

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyette bulunan marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyette bulunan marketlerde fiyat ve etiket kontrolü yaptı.

Kestel Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde rafları dolaşıp, etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yapıyor. Gıda ve temizlik malzemeleri, kolonya, maske vb. ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Kestel Belediyesi zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Marketlerde gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Kestel Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyor. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizi, ilçemiz genelindeki marketleri denetlemek üzere görevlendirdik. Zabıta ekiplerimiz, bakkal ve marketleri gezerek, fiyat etiketi denetimlerini yapıyorlar. Özellikle etiketlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve reyondaki fiyatlarla kasadaki fiyatların aynı olması konusunda zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyorlar. Bu tür denetimlerimizi sürdürerek, vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi

Kestel Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Kestel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı
Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi         
16:13
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı         
14:12
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei