Kestelli, Manisalı kadınlara başarıya giden yolu tarif etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kestelli, Manisalı kadınlara başarıya giden yolu tarif etti - Son Dakika Ekonomi

Kestelli, Manisalı kadınlara başarıya giden yolu tarif etti

7 saat önce

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen konferansta kadınlara başarıya giden yolu tarif etti.

Kestelli, Manisalı kadınlara başarıya giden yolu tarif etti, System.String[]

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen konferansta kadınlara başarıya giden yolu tarif etti. Salihli Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri'nin davetlisi olarak Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir konferans veren İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, kadınlara iş yaşamına katılma çağrısında bulunarak, "Sevdiğiniz işi yapın ve her kademede çalışarak yavaş yavaş yükselin" tavsiyesinde bulundu.


Sardes Konferans Salonu'nda İzmir Ticaret Borsası'nın Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, kendi hayatından örnekler eşliğinde, başarıya giden yolda neler yapılması gerektiği konusunda katılımcılara önemli ipuçları sundu. Güçlü topluma giden yolda öncelikle güçlü kadınlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Kestelli, şunları söyledi: "Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyorum ve bu konuya kendimi adadım. Sadece kadınlara değil, dezavantajlı gruplara yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Yanlış algılarla boğuşuyoruz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum da güçlü olacaktır. Bu konuda daha çok uzun zaman çalışmamız gerekiyor. Kadınların erkeklere göre pek çok avantajları var. Duygusal avantajların yanı sıra, kadınlar yeniliğe daha kolay adapte olabiliyor. Hayal güçleri daha fazla. Biz de İzmir Ticaret Borsası olarak kadınları çalışma yaşamına katmaya yönelik projeler geliştiriyoruz ve bu konuyu çok önemsiyoruz."


"Sevdiğiniz işi yapın"


Işınsu Kestelli, iş yaşamının ilk yıllarında özel sektörde asistanlıkla işe başladığını ve her kademede bulunarak yavaş yavaş yükseldiğini anlatarak, "İş beğenmemezlik yapmayın. Her bulunduğunuz ortam size yeni bir şeyler öğretecektir. Bir de başarılı olmak için insanın sevdiği işi yapması çok önemli." dedi.


Salihli TSO Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, İTB Başkanı Işınsu Kestelli'ye konuşmaları için teşekkür ederek, günün anısına bir plaket takdim etti.


Konferansa Manisa, Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Demirci, Gördes ve Akhisar'dan gelen girişimci kadınların yanı sıra, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da katıldı. - MANİSA

Salihli, Manisa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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