Kestelspor'un centilmen futbolcusu, aldığı olumlu tepkilerden memnun - Son Dakika
Son Dakika Spor Kestelspor'un centilmen futbolcusu, aldığı olumlu tepkilerden memnun - Son Dakika Spor

Kestelspor'un centilmen futbolcusu, aldığı olumlu tepkilerden memnun

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan amatör lig maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu dışarı atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş, hareketinden dolayı olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Kestelspor'un centilmen futbolcusu, aldığı olumlu tepkilerden memnun, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan amatör lig maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu dışarı atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu futbolcu Mehmet Küçükdurmuş, hareketinden dolayı olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'taki Kestelspor-Yatağanspor maçında fair play örneği sergileyen 24 yaşındaki futbolcu Mehmet Küçükdurmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de benzer bir sakatlık yaşaması nedeniyle bu hareketi yaptığını dile getirdi.

Küçükdurmuş, rakibini görünce iki yıl önceki sakatlık anının aklına geldiğini belirterek, "Sakatlıktan sonra hızlı müdahale önemli. Bu nedenle pozisyonu sürdürmedim. Topu taca attım. Zaten o golü atsaydım vicdani olarak da rahat edemezdim. Topu iyi ki dışarı bırakmışım." diye konuştu.

Hareketin ardından beklemediği kadar çok olumlu tepki aldığını ifade eden Küçükdurmuş, "Birazcık da olsa insanları mutlu ettiysem ne mutlu bana. Bu yıl 9 gol attım. En üstteki rakibim de 12 gol attı. Bir golü atmaktan vazgeçtim ama 10 gol attığımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Uğur: "Gol krallığına giderken bu centilmenliği yaptı"

Kestelspor Kulübü Başkanı Levent Uğur, oyuncuları Mehmet Küçükdurmuş'u bu yıl transfer ettiklerini söyledi.

Karakterini, kişiliğini göz önüne alarak futbolcuyu kadrolarına dahil ettiklerini anlatan Uğur, "Zaten futbolculuğuna kimse bir şey diyemez. Oynadığı grupta geçen yılın gol kralı. Gol krallığına giderken bu centilmenliği yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcularının fair play örneği gösterilen bu hareketi yaparken skoru göz önüne almadığını, karşılaşmanın 0-0 olması halinde bile aynı şeyi yapacağını kaydeden Uğur, "Türk futbolunda nadir görülen bir hareket. Üst liglerde görülmesi gereken bu tarz centilmenlik içeren hareketlerin alt ligde olması olayın önemini daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta 26 Ocak'ta oynanan Kestelspor-Yatağanspor maçında gol pozisyonuna giren Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak oyunu durdurmuş ve sağlık ekibinin müdahalesini hızlandırmıştı.

Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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