Kestelspor'un centilmen futbolcusuna, Alanyaspor forması hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kestelspor'un centilmen futbolcusuna, Alanyaspor forması hediye edildi - Son Dakika Spor

Kestelspor'un centilmen futbolcusuna, Alanyaspor forması hediye edildi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan amatör lig maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu dışarı atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu futbolcuya, üzerinde isminin yazılı olduğu Aytemiz Alanyaspor forması hediye edildi.

Kestelspor'un centilmen futbolcusuna, Alanyaspor forması hediye edildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan amatör lig maçında gole giderken rakibinin sakatlanması üzerine topu dışarı atarak centilmenlik örneği gösteren Kestelsporlu futbolcuya, üzerinde isminin yazılı olduğu Aytemiz Alanyaspor forması hediye edildi.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta 26 Ocak'ta oynanan maçta gol pozisyonuna giren Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak fair play örneği sergiledi.

Futbolcunun bu hareketi nedeniyle Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Küçükdurmuş'u tesislerine davet edip, kendisine sürpriz yaptı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, idmanı izleyen Küçükdurmuş'a örnek davranışı nedeniyle teşekkürlerini iletip, üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması verdi.

Küçükdurmuş, bu jestinden dolayı başkan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:28 Kaynak: AA
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