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Kestiği ağaç dalı başına düştü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motorlu testereyle ağaç dalı kesen bir kişi, başına düşen ağaç parçası sebebiyle yaralandı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motorlu testereyle ağaç dalı kesen bir kişi, başına düşen ağaç parçası sebebiyle yaralandı. Yaralı adamın imdadına ise kardeşi yetişti.

Olay, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Sarıyar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motorlu testereyle evinin bahçesindeki ağacın kurumuş dallarını kesen Gürcan Başaran, başına düşen ağaç parçası sonucu yaralandı. Başında şişlik oluşan yaralı adamı, kardeşi Adnan Başaran ikna ederek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili konuşan Adnan Başaran, "Dut ağacının dallarını budarken, kopan ağaç dalı ağabeyimin başına düşmesi sonucu yaralamış. İlk başta gelmek istemedi ama başının şiştiğini görünce sonra ben de onu arabayla hastaneye getirdim" diye konuştu.

(İHA)

Tekirdağ, Sarıyar, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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